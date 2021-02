Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Auf der Fahrbahn gewendet

Wegen eines Wendemanövers landete am Mittwoch ein anderes Auto in den Leitplanken.

Ulm (ots)

Der 30-Jährige fuhr kurz vor 7 Uhr von Reichenbach in Richtung Schlat. Es herrschten winterliche Verhältnisse. Nachdem er eine Rechtskurve durchfahren hatte, sah er ein Auto vor sich. Dessen Fahrer wendete gerade auf der Straße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Fahrer des Audi nach links. Sein Auto konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in die Leitplanken. Der unbekannte Autofahrer der gerade gewendet hatte, fuhr einfach weg und kümmerte sich nicht um den Unfall. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Audi schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

