Auf der Bundesstraße 10 bei Geislingen sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16 Uhr, berichtet die Polizei. Zu dieser Zeit fuhr ein 20-Jähriger von Amstetten in Richtung Geislingen. Am Ende einer Rechtskurve geriet sein Fiat nach links. Er stieß mit einem VW zusammen. Mit dem kam ein 19-Jähriger entgegen. Beide Fahrer und der Beifahrer im VW erlitten schwere Verletzungen, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) dauern derzeit noch an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge war die B10 in beide Richtungen gesperrt.

