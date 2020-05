Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach, Ochsenhausen, Kirchdorf - Berauschte Autofahrer

Für drei Autofahrer endete die Fahrt am Montag und Dienstag nach Polizeikontrollen.

Ulm (ots)

Am Montag kontrollierte die Polizei kurz nach 18 Uhrh einen 52-Jährigen in Mittelbiberach in der Biberacher Straße. Der Fahrer des Audi roch deutlich nach Alkohol. Nach einem Test der den Verdacht bestätigte, musste der Mann Blut abgeben. Seinen Führerschein ist der Mann los. Ähnlich erging es gegen 23.30 Uhr einem 30-Jährigen in Ochsenhausen. Auch er musste seinen Skoda nach einer Polizeikontrolle stehen lassen. Am Dienstag kurz nach Mitternacht versuchte ein 22-Jähriger in Kirchdorf vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Im Griesweg gab er sein Vorhaben auf. Bei dem Seat Fahrer ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte auch der Drogentest. Mit dem Mann fuhren die Polizisten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme.

