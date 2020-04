Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Beim Abbiegen nicht geblinkt

Zwei Motorradfahrer erlitten am Mittwoch bei einem Unfall bei Ehingen leichte Verletzungen.

Laut Angaben der Polizei war gegen 17.10 Uhr eine Autofahrerin auf der Kreisstraße von Frankenhofen in Richtung Tiefenhülen unterwegs. Am Ortsausgang sei die 53-Jährige mit ihrem Ford ohne zu blinken nach links abgebogen. Zeitgleich wollten zwei nachfolgende Motorradfahrer die Autofahrerin überholen. Die 30 und 53 Jahre alten Männer wichen aus, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei berührten sie sich und stürzten. Sie erlitten leichte Verletzungen. Der Einsatz des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Die Polizei (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an der KTM und an der Piaggio beträgt jeweils knapp 1.000 Euro.

