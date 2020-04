Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Stofftasche gerät in Speichen

Am Mittwoch stürzte in Maselheim ein Pedelec Fahrer.

Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pedelec in der Talstraße. An seinem Fahrradlenker hing eine Stofftasche. Die geriet in die Speichen des Vorderrades. Das blockierte und das Rad überschlug sich mitsamt Fahrer. Bei dem Sturz erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Tipp der Polizei: Der Transport von Taschen am Lenker kann die Verkehrssicherheit beeinträchtigen und wie im vorliegenden Fall zu Stürzen führen. Für einen sicheren Transport sind Gepäcktaschen oder Rucksäcke besser geeignet.

