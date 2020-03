Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Brand in Garage

Am Mittwoch führte ein Garagenbrand in Sontheim zu einem Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Gegen 16.00 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in der Jakob-Baß-Straße aus. In einer Garage brannte es. Die Feuerwehr löschte das Feuer. In der Garage gelagerte Gegenstände zerstörte das Feuer. Warum der Brand ausbrach, ist nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

