Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) (GP) (HDH) (UL) - Berauschte Fahrer am Steuer

Am Wochenende zog die Polizei in der Region 14 berauschte Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

(BC) Gegen 4.15 Uhr war am Samstag in Bad Schussenried ein 30-Jähriger unterwegs. Der VW-Fahrer hatte deutlich zu viel Alkohol intus, sodass er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben musste. In Schlangenlinien soll am Sonntag gegen 20.15 Uhr ein Fahrer zwischen Bad Schussenried und Bad Buchau gefahren sein. Auch der 34-Jährige hatte deutlich zu viel getrunken, sodass die Polizei seinen Führerschein gleich einbehielt. Ebenfalls den Führerschein büßte am Samstag gegen 00.30 Uhr ein Fahrer in Ochsenhausen ein. In Biberach bestand bei einem Fahrer am Sonntag gegen 23.30 Uhr der Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Das bestätigte ein Test, weshalb der 25-Jährige eine Blutprobe abgeben musste.

(GP) In Ebersbach war am Sonntag gegen 6.45 Uhr die Fahrt für einen 39-Jährigen zu Ende. Der Mann hatte zu viel Alkohol intus und musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Ebenfalls am Sonntag bestand bei Kontrollen in Bad Überkingen und Geislingen bei zwei Fahrern der Verdacht, dass sie sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatten. Beide mussten eine Blutprobe abgeben und das Auto stehen lassen. Von einer anderen Trunkenheitsfahrt in der Nacht zum Sonntag berichteten wir bereits (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4540494).

(HDH) Am Sonntagmorgen stoppte die Polizei in Heidenheim einen Renault-Fahrer. Der 29-Jährige muss mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

(UL) Am Sonntagmittag kontrollierte die Polizei in Laichingen einen VW-Fahrer. Bei ihm verlief ein Test positiv auf Betäubungsmittel. Er musste eine Blutprobe abgeben. In Munderkingen wurde der Polizei am Sonntagmorgen ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer gemeldet. Eine Streife traf den Verdächtigen zu Hause an. Der Mann musste Blutproben und seinen Führerschein abgeben. In Rottenacker endete die Fahrt am Sonntagmittag für einen Renault-Fahrer, weil er deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Auch er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. In Ulm hatten zwei Fahrer am frühen Samstag und am Sonntagmittag zu viel Alkohol intus. Auch sie büßten ihre Führerscheine ein und müssen mit einer Strafanzeige rechnen.

Die Polizei warnt: Wer mit berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

