Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallflucht beobachtet

Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Unfallflucht am Samstag kurz vor Mitternacht schnell geklärt werden.

Ulm (ots)

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung hielten sich die Einparkkünste eines Mannes in der Ulmer Wagnerstraße sehr in Grenzen. Beim Versuch seinen Golf in eine Parklücke zu bugsieren, streifte er mit seiner hinteren rechten Seitenwand die Stoßstange eines parkenden Ford. Ohne sich um den Schaden zu kümmern brach er sein Vorhaben ab und fuhr davon. Auf den Unfall waren zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren aufmerksam geworden. Sie teilten das Autokennzeichen des flüchtenden Golfs und die Beschreibung des Fahrers umgehend über Notruf der Polizei mit. Diese entdeckten den Golf wenig später unweit des Unfallortes in einer anderen Parklücke. Vom Fahrer war zunächst weit und breit keine Spur. An der Halteranschrift trafen die Beamten die Ehefrau des Golfbesitzers an. Diese gab an, dass ihr Mann mit dem Auto unterwegs sei. Nach einem Anruf seiner Ehefrau kam der Mann umgehend nach Hause. Der dort noch wartenden Streife des Polizeireviers Ulm-West erklärte er kurzerhand, dass ein anderer mit seinem Golf gefahren sei. Einen Namen für den vermeintlichen Fahrer hatte er nicht in Erinnerung. Der Grund für sein Verhalten war schnell ermittelt. Ein Alkotest bei ihm ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Da die Beschreibung des Unfallfahrers mit dem des Mannes übereinstimmte, wurde bei ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten. Er muss sich jetzt wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung verantworten. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2409986)

