Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Drogenfahrt beendet

Junger Fahrer unter Drogeneinfluss

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 14:10 Uhr wurde der 20-jähriger Fahrer eines VW aus einer Biberacher Kreisgemeinde in der Waldseer Straße kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass dieser vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Bestätigt wurde dies durch ein Schnelltest, außerdem räumte der Fahrer den Konsum ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutenetnahme in einer Klinik folgte. Sollte sich der Drogenkonsum durch die Analyse der Blutprobe bestätigen, wird der junge Mann demnächst den Führerschein abgeben müssen. Außerdem hat er mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zu rechnen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2408377)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: +49 (0)731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell