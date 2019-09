Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Beim Sport beklaut

Ein Unbekannter stahl am Mittwoch in Laichingen Handys und Geld.

Wie die Polizei mitteilt, seien Schüler von 11.05 Uhr bis 12.35 Uhr in einer Halle in der Max-Lechler-Straße gewesen. Nach dem Sport musste ein Schüler feststellen, dass sein Apple iPhone fehlte. Ein anderer Schüler vermisste sein HTC-Smartphone, Geld und eine Powerbank. Der Dieb war durch die unverschlossene Tür in die Kabine gegangen und hatte die Sachen aus den Rucksäcken geklaut. Die Polizei (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Hinweis der Polizei: Umkleideräume sind kein sicherer Aufbewahrungsort für Geld und andere Wertsachen. Nehmen Sie daher Wertsachen erst gar nicht mit zum Sport. Lässt sich dies nicht vermeiden, sollten Wertgegenstände eingeschlossen oder im beaufsichtigten Bereich aufbewahrt werden.

