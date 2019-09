Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Brand in Hütte

Am Mittwoch löschte die Feuerwehr einen Brand in Wittingen.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Brand in Wittingen aus. In einer Hütte brannte es. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Wenige Stunden zuvor flexte ein 80-Jährige Metall in der Hütte. Vermutlich dürften die dadurch entstandenen Funken für eine Glut verantwortlich gewesen sein, die sich zu einem kleinen Feuer ausbreitete. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

+++++++ 1815524

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell