Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Betrunkener flüchtet

Nicht davon kam ein 18-Jähriger am Freitag in Eberhardzell.

Ulm (ots)

Gegen 0.30 Uhr war ein Polo in der Hauptstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte dort die Autofahrer. Der VW-Fahrer sah die Beamten. Er stoppte und legte den Rückwärtsgang ein. So fuhr er entlang der Burgstraße. Dabei schanzte er über eine Mauer und streifte zwei geparkte Autos. Dann blieb er stehen. Die Polizei kontrollierte nun den Autofahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der zu viel Promille hatte. Der 18-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Autofahrer tatsächlich getrunken hat. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro. Seinen Führerschein musste der Mann ebenfalls abgeben. Auch die Führerscheinstelle erhält einen Bericht.

Strafanzeige mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Verlust des Führerscheins, das sind nur Teile der Folgen, die eine Fahrt im Rausch nach sich ziehen kann. Damit kann auch der Verlust des Arbeitsplatzes einhergehen. Und noch mehr. Infos dazu gibt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat auf seiner Homepage unter https://www.dvr.de/presse/dvr-report/2017-01/blickpunkt.html. Deshalb rät die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren zu trennen. Alles andere ist zu gefährlich.

++++1551318

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell