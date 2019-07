Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radler nach Unfall gestorben

Schwer stürzte am Samstag in Ulm ein Senior mit seinem Rad. Jetzt starb er im Krankenhaus.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Verkehrsunfall in der Römerstraße. Kurz vor 8.30 Uhr radelte der 92-Jährige in Richtung Stadtmitte. An der Haltestelle Saarlandstraße folgte er jedoch nicht dem Radweg, der hier auf den Gehweg führt. Stattdessen fuhr der Senior auf der Fahrbahn weiter. Er geriet mit seinem Rad auf die Straßenbahnschienen. Hier stürzte der Ulmer, so die Erkenntnisse der Verkehrspolizei (Tel. 07392/96300). Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Dort starb er am Montag an den Folgen des schweren Unfalls.

+++++++++++++++++ 1421194

Wolfgang Jürgens, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell