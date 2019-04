Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Fataler Irrtum

Am Dienstag prallte ein Rollerfahrer in Riedlingen gegen einen Toyota.

Gegen 12.30 Uhr war ein Rollerfahrer in der Gammertinger Straße unterwegs. Aus der Schillerstraße bog eine 31-Jährige nach links in die Gammertinger Straße ab. Der 36-Jährige prallte mit seiner Aprilia gegen das Fahrzeug und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei Riedlingen (Tel. 07371/9380) blinkte der Rollerfahrer nach rechts. Die Toyota-Fahrerin nahm deshalb irrtümlicherweise an, er wolle abbiegen und fuhr los.

In Baden-Württemberg und Deutschland zählt die Unfallursache "Vorfahrt und Vorrang" in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen bei Verkehrsunfällen, auch mit tödlichen Folgen. Fehlendes oder falsches Blinken stiftet mehr Verwirrung als Klarheit deswegen rät die Polizei: Verlassen Sie sich nicht nur auf den Blinker eines Verkehrsteilnehmers sondern warten Sie bis er seine Geschwindigkeit deutlich verringert oder gar abbiegt bevor sie in eine Straße einfahren.

