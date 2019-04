Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Tödlicher Verkehrsunfall - Tödliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Sonntagmittag bei einem Unfall zwischen Türkheim und Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 14:10 Uhr war der 51-Jährige mit seiner BMW auf der Landesstraße 1230 zwischen Türkheim und Geislingen an der Steige unterwegs. Vor einer scharfen Rechtskurve überholte er einen vor ihm fahrenden Pkw. Dabei verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine. Er prallte gegen die linke Leitplanke und wurde über diese in die Wiese katapultiert. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag er seinen Verletzungen am Sonntagabend. Am Motorrad entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen nahm den Unfall auf. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße vollständig gesperrt.

