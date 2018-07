POL-WHV: Raub in Bäckereifiliale in Sande - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots) -

sande. Am 09.07.2018 ereignete sich in der Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Sande gegen 04.10 Uhr ein Raub, bei dem das 22-jährige Opfer unverletzt blieb. Demnach betrat das Opfer den angrenzenden und unverschlossenen Anbau der Filiale, um dort ihr Fahrrad abzustellen. Dort wurde sie bereits von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und aufgefordert, die Filiale aufzuschließen. Nach Betreten der Räumlichkeiten forderte die Person die Herausgabe von Bargeld und verlieh seiner Forderung Nachdruck, in dem er das Opfer gegen die Wand stieß und zu Boden schubste. Nachdem der Täter den Aufbewahrungsort des Geldes erfahren hatte, entnahm er das Bargeld und flüchtete über den Anbau in Richtung des dortigen Krankenhauses. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Das Opfer blieb unverletzt, steht allerdings deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen. Laut Zeugenaussagen wird der Täter wie folgt beschrieben: Täterbeschreibung: - männlich, - ca. 175 cm groß, - schlanke Statur, - dunkle Hautfarbe, - kurze dunkle Haare, - dunkle Bekleidung, - ca. 30 Jahre alt, - Sprache: gebrochenes Deutsch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

