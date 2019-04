Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Unbekannter droht

Am späten Donnerstag soll in Bad Ditzenbach ein Mann rabiat geworden sein.

Zwei Jugendliche waren mit dem Bus von Geislingen gekommen. Gegen 22.20 Uhr stiegen sie in der Mühlstraße aus dem Bus. Auch der Mann sei hier ausgestiegen, schilderten die Burschen später der Polizei. Plötzlich habe er sie angeschrien und sei auf sie zugegangen. Dabei habe er ein Messer in der Hand gehalten. Die 18 und 15 Jahre alten Burschen rannten nach Hause. Die Polizei (TEL. 07331/93270] sucht jetzt nach dem rabiaten Unbekannten. Der sei etwa 30 Jahre alt, trage ein Tatoo am rechten Unterarm und trug eine Jogginghose und einen Kapuzenpullover.

