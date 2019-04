Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Vier Insassen schwer verletzt

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag bei Uhingen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 39-Jährige kurz vor 15 Uhr von Uhingen in Richtung Nassachtal. Unterwegs wollte die Frau einen Traktor überholen. Sie hatte jedoch übersehen, dass der links abbiegen will. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die 39-Jährige nach links ausweichen. Sie prallte mit ihrem Skoda gegen ein Brückengeländer. Der Aufprall war so heftig, dass die vier Insassen im Auto, darunter zwei Kinder, schwer verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

