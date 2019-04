Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener Radler fährt gegen Auto

Unverletzt blieb ein Fahrradfahrer am Freitag bei einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Ein 64-Jähriger war gegen 22.00 Uhr mit seinem Mountainbike in der Fröbelstraße unterwegs. Ohne Licht am Fahrrad und ohne Helm prallte er gegen einen geparkten BMW. Dabei fiel der Radler auf die Motorhaube. Beim Aufprall blieb er unverletzt. Zeugen beobachteten den Unfall. Als die Polizei eintraf, schwankte der Mann deutlich. Die Blutprobe ergab einen Wert von über zwei Promille. Den 64-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen, auch mit Fahrrädern, ist häufig Alkohol im Spiel. Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld und beeinträchtigt die Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

+++++++++++++++0739799 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell