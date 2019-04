Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ölspur führt zum Verursacher

Polizei stellt betrunkenen Autofahrer

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 9.00 Uhr wurde der Polizei eine Ölspur von der Feuerwehr Untersulmetingen gemeldet. Die Polizisten folgten der Spur und stellten fest, dass die Ursache auf einen Unfall zurückzuführen war. Ein 19-Jähriger war kurz nach Mitternacht mit seinem Audi auf einem Verbindungsweg zwischen Ingerkingen und Obersulmetingen gefahren. Am Ende des geteerten Feldwegs geriet er ins Schleudern, überfuhr drei Grundstücke und riss dabei die Ölwanne an einem Begrenzungsstein auf. Den Fahrer selbst fanden die Beamten schlafend in seinem Auto an einem Waldrand in Richtung Bockighofen. Sein Fahrzeug war aufgrund des Ölmangels liegengeblieben. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Deshalb musste er sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

