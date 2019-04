Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Pkw überschlägt sich

Unverletzt überstand eine Fahranfängerin den Überschlag ihres Autos.

Eine 18-Jährige befuhr am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr die Landstraße von Niederstotzingen kommend in Richtung Sontheim. Als ein unbekanntes Tier die Straße überquerte, riss die Autofahrerin das Lenkrad nach rechts. Sie kam deshalb von der Fahrbahn ab, wobei sie einen Gartenzaun beschädigte. Danach überschlug sich der Pkw ein Mal und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Die 18-Jährige war angegurtet und blieb zum Glück unverletzt. An ihrem Auto und dem Zaun entstand ein Schaden von ca. 5.500 Euro.

