Die B30 war ca. 30 Minuten gesperrt, als ein Auto in Flammen aufging.

Geistesgegenwärtig reagierte eine Autofahrerin am Freitag gegen 15.20 Uhr, als ihr Pkw plötzlich zu rauchen anfing. Sie war auf der B30 in Richtung Ulm unterwegs, als sie kurz vor dem Autobahndreieck Neu-Ulm feststellte, dass mit ihrem Peugeot etwas nicht stimmte. Sie fuhr deshalb im dortigen Baustellenbereich auf eine abgesperrte Fläche. Unmittelbar nachdem die Frau ausgestiegen war, geriet das Auto in Brand. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste die Polizei die Überleitung von der B30 auf die B28 in Richtung Neu-Ulm komplett sperren. Sie leitete den Verkehr auf die B28 in Richtung Senden um, so dass sich währen der 30-minütigen Sperrung kein Rückstau bildete. Die Frau blieb unverletzt. Der Schaden an ihrem Auto, das komplett ausbrannte, lässt sich noch nicht beziffern.

