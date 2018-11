POL-UL: (GP) Uhingen - Aufgefahren und verletzt/ Leichte Blessuren trug ein 60-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch bei Göppingen davon.

Ulm (ots) - Gegen 16 Uhr fuhr ein Audi auf er B 10 in Richtung Ulm. Vor ihm war ein Toyota unterwegs. Dass dessen Fahrer gebremst hatte, sah der 26-Jährige zu spät. Er fuhr zwischen den Anschlussstellen Faurndau und Öde auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota auf einen VW geschoben. Der Bus des 27-Jährigen blieb fahrbereit. Abschlepper bargen die Pkw. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Der 60-Jährige Fahrer des Toyota verletzten sich beidem Unfall leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Fahrer und Fußgänger müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen jeglicher Art vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben.

