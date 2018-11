Ulm (ots) - Ein Fahrradfahrer war in der Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 11.40 Uhr wollte er die Einmündung der Hauffstraße passieren. Dort war ein Pkw unterwegs. Der Fahrer des Renaults missachtete dabei die Vorfahrt des 72-Jährigen. Der konnte dem Auto gerade noch ausweichen. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige. Radfahrer sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Sie werden häufig von Autofahrern übersehen. Besonders bei herbstlichen Sichtverhältnissen ist besondere Vorsicht geboten. Deshalb ist eine gegenseitige Rücksichtnahme besonders wichtig. Wichtig ist auch, dass die Radfahrer auffällige Kleidung tragen und ein Licht am Fahrrad haben. Bei einem Unfall schützt ein Fahrradhelm den Radfahrer vor Kopfverletzungen.

