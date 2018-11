Ulm (ots) - Gegen 13.30 Uhr fuhr der Mann auf der B10 in Richtung Dornstadt. Auf dem linken Fahrstreifen geriet sein Kastenwagen ins Schleudern. Er kippte um und rutschte auf der Seite weiter in den Westringtunnel. Der 53-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Einen Audi, der in dieselbe Richtung fuhr, trafen Teile des Kastenwagens. Die waren durch den Unfall umhergeschleudert worden. Der Rettungsdienst nahm sich des Verletzten an und brachte ihn ins Krankenhaus. Dort musste der 53-Jährige auch eine Blutprobe abgeben. Denn die Polizisten hatten festgestellt, dass er betrunken ist. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

