Ulm (ots) - Das Auto stand in einer Tiefgarage in der Marchtalerstraße. Dorthin schlich sich der Autoknacker. Als er die Wertsachen erkannte schlug der Unbekannte kurzerhand eine Scheibe ein. Er angelte sich die Goldmünze, das Geld und das Telefon und verschwand damit. Jetzt ermittelt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880). Um den Täter zu finden sicherten die Polizisten die Spuren. Die Ermittler warnen davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.

