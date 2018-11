Ulm (ots) - Gegen 17 Uhr war der 53-Jährige im Kreisverkehr in der Ehrensteiner Straße unterwegs. Diesen übersah eine 52-jährige Autofahrerin beim Einfahren in den Kreisel. Peugeot und Fahrrad stießen zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 1.000 Euro und am Fahrrad auf 100 Euro.

Die Polizei mahnt: Vorfahrts- und Vorrangunfälle zählen zu den "Klassiker" unter den Unfallursachen. Es gilt an Kreuzungen und Einmündungen sich genau zu überzeugen, dass die Vorfahrtsstraße frei ist und ein Einfahren oder Abbiegen ohne Gefährdung von anderen möglich ist. Dazu sollte man den Nah- und Fernbereich mehrmals auf freie Fahrt überprüfen. Wer die Vorfahrt erzwingt, verhält sich selbst nicht korrekt, erhöht das Unfallrisiko und kann dadurch eigene Haftungsansprüche verlieren. Deshalb gibt acht im Verkehr!

++++++2157778

Holger Fink, Pressestelle, Telefon: 0731/188-1111, E-Mail:ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: Holger.Fink@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell