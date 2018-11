Ulm (ots) - Kurz vor 15 Uhr fuhr der Lkw auf der A8 in Richtung München. Ein anderer Lkw-Fahrer konnte beobachten, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr und immer wieder gegen den Randstein stieß. Beide stoppten auf dem Parkplatz Scharenstetten. Der Fahrer der Actros stieg aus seinem Fahrzeug, stolperte und fiel hin. Schnell erkannte der Zeuge den Grund für die unsichere Fahrweise: Der Mann roch nach Alkohol. Helfen ließ er sich auch nicht. Stattdessen ging er auf den Zeugen los und schlug ihn. Der 29-Jährige wehrte sich. Weitere Zeugen trennten beiden. Die Polizei kam. Die Beamten machten bei dem Fahrer der Actros einen Alkoholtest. Der bestätigte den Verdacht, dass der 63-Jährige zuviel Promille intus hatte. Er kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt in einem Labor ausgwertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Mann tatsächlich getrunken hat. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. Die Beamten nahmen auch das Führerhaus genauer unter die Lupe. Sie staunten nicht schlecht, als sie dort eine leere Weinflasche fanden. Sie lag neben dem Fahrersitz. Vermutlich hatte der Wein den Rausch des Fahrers verursacht.

Der aufmerksame Zeuge trug keine Verletzungen davon.

Den ehemaligen Besitzer der Flasche erwarten nun mehrere Anzeigen.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

