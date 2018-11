Ulm (ots) - Gegen 6.40 Uhr fuhr ein Sprinter von Steinheim nach Königsbronn. Ihm kam ein Autofahrer entgegen. Auf dessen Fahrbahn lag ein Tierkadaver. Der Unbekannte fuhr an dem Tier vorbei. Dabei nutzte er die Gegenspur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden machte der Sprinterfahrer eine Vollbremsung. Das sah ein BMW-Fahrer zu spät. Er war hinter dem Fahrzeug des 48-Jährigen unterwegs. Er prallte dagegen. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Steinheim. Der BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Krankenwagen brachte den 28-Jährigen in eine Klinik. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Auch der Mercedesfahrer trug leichte Blessuren davon. Die Heidenheimer Polizei (07321/3220) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher.

