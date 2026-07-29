Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hilfsbereiten Senior bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Montagabend (27.07.2026) die Gutmütigkeit eines Seniors ausgenutzt und ihn in seiner Wohnung an der Grüneisenstraße bestohlen. Der Mann kam gegen 18.30 Uhr nach Hause und traf im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses auf die unbekannte Frau. Sie gab ihm durch Gesten zu verstehen, dass sie ein Glas Wasser möchte. Der gutgläubige Mann ging dann mit ihr in seine Wohnung und gab ihr ein Glas Wasser. Danach wollte die Frau trotz mehrfacher Aufforderung die Wohnung nicht mehr verlassen. Als der Senior die Frau hinausschieben wollte und es zu einem Gerangel kam, nutzte die Unbekannte die Gelegenheit und stahl dem Mann dessen Geldbörse aus der Brusttasche. Anschließend verschwand sie in unbekannte Richtung. Eine Zeugin fand die gestohlene Geldbörse etwa eine Stunde später an der Stadtbahnhaltestelle Olgaeck und rief die Polizei. Aus der Geldbörse fehlt nur das Bargeld in Höhe von 600 Euro. Die unbekannte Frau ist etwa 30 Jahre alt, rund 165 Zentimeter groß und hat eine stämmige Figur. Sie hat lange schwarze Haare und trug zur Tatzeit einen blauen Hosenanzug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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