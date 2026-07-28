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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Diebstahl - Tatverdächtige wird rabiat - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (27.07.2026) eine 21 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen die im Verdacht steht, die Bauchtasche eines 34-Jährigen gestohlen und bei der anschließenden Festnahme Widerstand geleistet zu haben. Die Tatverdächtige soll gegen 22.10 Uhr in der Marienstraße unbemerkt die Bauchtasche des Mannes an sich genommen haben und geflüchtet sein. Zeugen folgten der Frau und alarmierten die Polizei. Als die Beamten sie in der Marienstraße festnahmen, soll sich die Tatverdächtige vehement gewehrt und die Beamten getreten haben. Auf der Fahrt zum Polizeirevier soll die 21-Jährige die Beamten beleidigt haben. Drei Polizisten und eine Polizistin zogen sich bei der Festnahme leichte Verletzungen zu, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Die 21 Jahre alte Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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