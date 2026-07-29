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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährigen ausgeraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (28.07.2026) in der Lazarettstraße einen 25 Jahre alten Mann ausgeraubt. Der 25-Jährige traf gegen 21.10 Uhr nahe eines Parkhauses auf die beiden unbekannten Täter. Einer der beiden Unbekannten packte den 25-Jährigen unvermittelt und hielt ihn fest. Der andere bedrohte den 25-Jährigen mit einem Klappmesser. Die beiden Täter entwendeten eine dunkle Sporttasche mit dem Geldbeutel des 25-Jährigen sowie dessen Mobiltelefon. Außerdem raubten sie ihm Teile der getragenen Kleidung. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung der Stadtbahnhaltestelle Rathaus. Beide Täter waren zirka 20 bis 25 Jahre alt. Einer hatte dunkle Haut, schwarze mittellange Haare und trug ein schwarzes Oberteil. Der andere hatte kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug ein schwarzes T-Shirt und graue Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

 
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