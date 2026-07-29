POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Möglicherweise aufgrund eines technischen Defektes ist am Montagnachmittag (27.07.2026) ein VW Golf auf der Neuen Weinsteige in Brand geraten. Der 38-Jährige Fahrer des VW fuhr gegen 16.30 Uhr die Neue Weinsteige in Richtung Degerloch und befand sich an der Einmündung zur Straße Auf dem Haigst, als der Golf in Vollbrand geriet. Während der Löscharbeiten war die Neue Weinsteige kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu ...

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