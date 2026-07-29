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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (27.07.2026) und Dienstag (28.07.2026) in eine Wohnung an der Stuttgarter Straße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 21.15 Uhr und 15.30 Uhr in das Mehrfamilienhaus und hebelten die Wohnungstüre zu einer Wohnung im vierten Obergeschoss auf. Dort durchwühlten sie das Mobiliar und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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