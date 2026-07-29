POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart- Feuerbach (ots)
Unbekannte sind zwischen Montag (27.07.2026) und Dienstag (28.07.2026) in eine Wohnung an der Stuttgarter Straße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 21.15 Uhr und 15.30 Uhr in das Mehrfamilienhaus und hebelten die Wohnungstüre zu einer Wohnung im vierten Obergeschoss auf. Dort durchwühlten sie das Mobiliar und entwendeten Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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