Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Gold - Zeugen gesucht

Stuttgart-Neugereut (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Dienstag (14.07.2026) bei einer Seniorin in Neugereut Gold im Wert von rund 290.000 Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann rief die Seniorin gegen 17.30 Uhr an und gab sich als stellvertretender Chefarzt eines Stuttgarter Krankenhauses aus. Er belog die Frau in dem er ihr vorgaukelte, ihr Sohn habe Krebs und benötige dringend ein teures Medikament. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Betrüger die Frau dazu, das Gold im Bereich des Ibiswegs an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Der Abholer war zirka 15 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er hatte schwarze lockige Haare und trug ein hellblaues T-Shirt sowie eine lange Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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