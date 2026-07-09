Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwölfjährige sexuell bedrängt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagmittag (03.07.2026) einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein zwölf Jahre altes Mädchen sexuell bedrängt zu haben. Die Zwölfjährige wartete gegen 13.45 Uhr in der Klett-Passage, als sie der 44-Jährige angesprochen, auf die Wange geküsst und ihr Geld für sexuelle Handlungen angeboten haben soll. Die Zwölfjährige tauschte daraufhin Handynummern mit dem Tatverdächtigen und ging damit sofort zur Polizei, um den Vorfall anzuzeigen. Bei einem fingierten Treffen kurze Zeit später nahmen die Beamten den 44 Jahre alten Mann in der Klett-Passage fest. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Samstags (04.07.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

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