Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Flächenbrand an einer Bahnunterführung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zazenhausen (ots)

Bei einem Flächenbrand kam es am Freitagabend (26.06.2026) im Bereich des Zuckerbirnenwegs zum Brand einer Böschung vor einer Lärmschutzwand. Die Höhe des Schadens kann nicht beziffert werden.

Gegen 19.20 Uhr geriet die von der aktuellen Hitze ausgetrocknete Grünfläche einer Lärmschutzwand der dortigen Bahnunterführung für Fußgänger in Brand. Dieser hatte sich bis zur Löschung durch die Feuerwehr gegen 19.45 Uhr auf eine Fläche von zirka 15 x 20 Meter ausgebreitet. Eine Gefahr für den Bahnverkehr bestand zu keinem Zeitpunkt. Ursache des Feuers könnten vermutlich eine abgebrannte Feuerwerksfontäne oder ein Silvester-Böller gewesen sein, die in der Nähe des Brandortes aufgefunden wurden. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

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