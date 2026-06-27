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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ein Schwerverletzter nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am frühen Freitagabend (26.06.2026) einen Mann bei einem Streit im Bereich der Schlachthofstraße schwer verletzt. Mehrere Anrufer meldeten gegen 18.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei oder drei Männern. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten vor Ort einen 49 Jahre alten Mann fest, der mutmaßlich durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Er musste durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht und dort einer sofortigen Operation unterzogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen, eine anschließend groß angelegte Fahndung verlief erfolglos.

Der mutmaßliche Haupttäter soll zirka 35 Jahre alt und 180 bis 185 Zentimeter groß sein, kurze dunkle Haare haben, die an den Seiten kurz rasiert sind. Er soll mit einem weißen T-Shirt, hellen Jeans und weißen Sneakern bekleidet gewesen sein. Der Täter war in Begleitung eines weiteren Mannes. Dieser soll längere Haare und eine Tätowierung am linken Arm haben. Zur Bekleidung kann lediglich gesagt werden, dass er ein Tanktop getragen haben soll.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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