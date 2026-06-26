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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Fahrrad gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 23-Jähriger hat sich am Donnerstag (25.06.2026) bei einem Sturz mit einem Fahrrad an der Gnesener Straße schwere Verletzungen zugezogen. Der 23-Jährige fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in der Gnesener Straße Richtung Reinhold-Maier-Brücke. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er auf Höhe der Hausnummer 83 und verletzte sich hierbei schwer. Rettungskräfte brachten den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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