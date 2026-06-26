Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Schockanruf Gold im Wert von über 100.000 Euro erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Telefonbetrüger haben am Donnerstag (25.04.2026) einen über 80-jährigen Mann um Gold im Wert von über 100.000 Euro betrogen. Eine unbekannte Anruferin suggerierte dem Senior, dass er seine Schwiegertochter sei. Sie habe angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine Kaution zahlen. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die Telefontrickbetrügerin den Senior dazu, gegen 16.30 Uhr einem unbekannten Abholer an der Grüneisenstraße Gold und Schmuck Wert von über 100.000 Euro zu übergeben. Der Abholer war etwa 165 Zentimeter groß und zwischen etwa 20 und 30 Jahren alt. Er hatte schwarze, mittellange Haare, leichte Bartstoppel und war korpulent. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift und eine schwarze, kurze Hose. Zudem führte er einen schwarzen Brustbeutel mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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