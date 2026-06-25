Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrradsattel gestohlen und mit Reizgas gesprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (24.06.2026) an der Hasenbergstraße den Sattel eines Pedelecs gestohlen und anschließend einen Zeugen mit Reizgas besprüht. Der 68-jährige Zeuge bemerkte gegen 22.55 Uhr, wie der Unbekannte an einem Pedelec den Sattel abmontierte und auf einem weißen Mountainbike flüchtete. Der 68-Jährige nahm die Verfolgung mit seinem Fahrrad auf und verfolgte den Täter bis in die Hermannstraße. Dort sprühte der Unbekannte dem 68-Jährigen Reizgas ins Gesicht, warf den gestohlenen Sattel weg und flüchtete über die Rotebühlstraße Richtung Rotebühlplatz. Der Dieb war zirka 170 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare. Er trug eine kurze, schwarze Hose und ein weißes T-Shirt. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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