Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Ausparken zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (15.06.2026) in der Augsburgerstraße ereignet hat. Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Nissan Micra parkte gegen 10.20 Uhr auf Höhe der Hausnummer 712 vorwärts aus. In diesem Moment fuhr ein 60 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad in Richtung In den Stegwiesen vorbei. Hierbei stieß er mit dem Nissan zusammen und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 9.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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