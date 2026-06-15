PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Bei einem Unfall in der Furtwänglerstraße hat sich ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer am Montagmorgen (15.06.2026) schwere Verletzungen zugezogen. Der 48-Jährige war gegen 07.00 Uhr in der Furtwänglerstraße Richtung Feuerbach unterwegs. Dabei nutzte er die Busspur der Furtwänglerstraße. Auf gleicher Höhe fuhr ein 54-jähriger Audifahrer in dieselbe Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Radfahrer plötzlich nach links, kollidierte mit dem schwarzen Audi Q2 des 54 Jährigen, stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:04

    POL-S: Zeugen zu möglicher Auseinandersetzung gesucht

    Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem in der Nacht zum Samstag (13.06.2026) ein 28 Jahre alter Mann und sein Begleiter im Bereich der Strümpfelbacher Straße von mehreren Personen verfolgt und bedroht worden sein sollen. Anwohner riefen gegen 01.05 Uhr die Polizei, da sie Knallgeräusche und Geschrei gehört und außerdem gesehen hatten, wie zwei Männer von einer Gruppe ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 11:01

    POL-S: Elektroauto in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Plieningen (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag (13.06.2026) an der Schießhausstraße ein Elektroauto in Brand geraten. Zeugen entdeckten den Brand gegen 16.00 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Der Renault war an der Straße geparkt, als das Feuer ausbrach. Aufgrund der starken Hitze barsten die Fenster im Erdgeschoss des dortigen Wohnhauses und ein daneben stehendes Auto wurde ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 10:56

    POL-S: Unbekannter belästigt 25-Jährige sexuell - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (14.06.2026) am Bahnhofsvorplatz eine 25 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 25-Jährige saß kurz vor 01.00 Uhr auf einer Bank, als der Unbekannte sich vor sie stellte, seine Hose öffnete und zu onanieren begann. Nachdem die Frau ihn darauf ansprach, ging er Richtung Frösnerstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren