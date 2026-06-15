Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Bei einem Unfall in der Furtwänglerstraße hat sich ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer am Montagmorgen (15.06.2026) schwere Verletzungen zugezogen. Der 48-Jährige war gegen 07.00 Uhr in der Furtwänglerstraße Richtung Feuerbach unterwegs. Dabei nutzte er die Busspur der Furtwänglerstraße. Auf gleicher Höhe fuhr ein 54-jähriger Audifahrer in dieselbe Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr der Radfahrer plötzlich nach links, kollidierte mit dem schwarzen Audi Q2 des 54 Jährigen, stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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