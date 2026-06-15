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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter belästigt 25-Jährige sexuell - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Sonntag (14.06.2026) am Bahnhofsvorplatz eine 25 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 25-Jährige saß kurz vor 01.00 Uhr auf einer Bank, als der Unbekannte sich vor sie stellte, seine Hose öffnete und zu onanieren begann. Nachdem die Frau ihn darauf ansprach, ging er Richtung Frösnerstraße weg. Er ist etwa 180 Zentimeter groß und 35 bis 40 Jahre alt. Er hat eine muskulöse Statur, einen Vollbart und trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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