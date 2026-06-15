Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zeugen zu möglicher Auseinandersetzung gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem in der Nacht zum Samstag (13.06.2026) ein 28 Jahre alter Mann und sein Begleiter im Bereich der Strümpfelbacher Straße von mehreren Personen verfolgt und bedroht worden sein sollen. Anwohner riefen gegen 01.05 Uhr die Polizei, da sie Knallgeräusche und Geschrei gehört und außerdem gesehen hatten, wie zwei Männer von einer Gruppe Männer verfolgt wurden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie lediglich den 28-Jährigen vor. Dieser gab an, dass er und sein bislang unbekannter Begleiter von acht bis zehn Personen, die in einem weißen und roten Auto unterwegs waren und Schlagwerkzeuge dabeihatten, verfolgt wurden. Die Personen sind dann in unbekannte Richtung geflüchtet, eine Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos. Die Hintergründe der Tat und der genaue Tatablauf sind derzeit völlig unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

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