Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elektroauto in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag (13.06.2026) an der Schießhausstraße ein Elektroauto in Brand geraten. Zeugen entdeckten den Brand gegen 16.00 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Der Renault war an der Straße geparkt, als das Feuer ausbrach. Aufgrund der starken Hitze barsten die Fenster im Erdgeschoss des dortigen Wohnhauses und ein daneben stehendes Auto wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handelt ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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