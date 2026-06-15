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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wange gebissen und Handy geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (14.06.2026) einen 41 Jahre alten Mann im Bereich des Schlossplatzes ausgeraubt. Der 41-Jährige saß gegen Mitternacht auf einer Bank in der Parkanlage auf Seite der Bolzstraße, als sechs Unbekannte auf ihn zukamen und ihn ansprachen. Kurz darauf warf einer der Unbekannten eine Glasflasche nach dem 41-Jährigen, zwei weitere hielten ihn fest. Einer der Täter biss ihm daraufhin in die Wange, während ihm ein anderer sein Mobiltelefon aus der Tasche zog. Anschließend flüchteten die Unbekannten in verschiedene Richtungen. Bei den sechs Unbekannten handelte es sich um fünf Männer und eine Frau. Sie hatten alle dunkle Hautfarbe und eine Person trug eine rote Jacke. Aufgrund des Bisses musste der 41-Jährige medizinisch versorgt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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