Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagabend (13.06.2026) im Schwanenplatztunnel ereignet haben soll. Ein 25 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 20.30 Uhr auf der mittleren Spur in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Blitzer wechselte ein unbekannter Autofahrer plötzlich von der rechten auf die mittlere Spur und stieß hierbei mit der Front des Opels zusammen. Anschließend flüchtete der Unbekannte in seinem grauen oder silbernen Cabrio, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

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