Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 34-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am späten Samstagabend (13.06.2026) in der Straße Altenburger Steige einen 34 Jahre alten Mann angegriffen und ausgeraubt. Der 34-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit einem 20-Jährigen in der Rommelstraße unterwegs. Auf Höhe des Skateparks sprach eine größere Gruppe Unbekannter die Männer an und trat unvermittelt auf den Älteren ein. Sein Begleiter flüchtete Richtung Krefelder Straße. Durch den Angriff, der sich offenbar in den Weinberg verlagerte, erlitt der 34-Jährige schwere Verletzungen. Außerdem bemerkte er anschließend das Fehlen seiner Geldbörse mit über Tausend Euro Bargeld. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat. Die sechs bis zehn Unbekannten waren 20 bis 25 Jahre alt, einer war etwas dicker und weiß gekleidet, ein anderer trug dunkle Kleidung. Ein weiterer Komplize hatte eine dunkle Hautfarbe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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