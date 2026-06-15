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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pavillon gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (14.06.2026) auf dem Schlossplatz einen Pavillon gestohlen. Der blaue Pavillon eines Süßwarenherstellers hatte einen Wert von rund 1.500 Euro. Den Dieben gelang es, den Pavillon, der anlässlich einer Veranstaltung auf dem Schlossplatz aufgebaut war, zwischen 19.00 Uhr und 10.30 Uhr unbemerkt zu stehlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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