Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgast gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Montag (15.06.2026) in der Haldenrainstraße am Kelterplatz eine 87 Jahre alte Frau in einem Bus der Linie 52 gestützt ist. Die 87-Jährige stieg gegen 11.10 Uhr in den Bus ein und stützte mutmaßlich, als der Bus losfuhr. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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